“الغويل” لتبادل: ميزانية الـ10 مليار دينار التي اعتمادها مجلس النواب رقم كاف لإعادة إعمار مدينة درنة

قال رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار “سلامة الغويل ” في تصريح خاص لقناة تبادل اليوم الإثنين، بإن ميزانية 10 مليار دينار التي اعتمادها مجلس النواب لإعادة إعمار مدينة درنة، رقم كاف لمعالجة النكبات التي وقعت في المناطق المنكوبة، متوقعا بأن يكون في هذه الميزانية النجاح والشفافية والتوافق الوطني بين المراكز التأثير والتي شملت في معظمها شرعية قانونية حقيقية وشملت قوة مؤثرة وهو مصرف ليبيا المركزي والقوات المسلحة ومجلس النواب، وبالتالي سيتم استخدام الطرق الفنية من قبل الحكومة المنبثقة من مجلس النواب.

وأضاف “الغويل” بأنه على نمط وطني تفاهمي واستحقاقي نتيجة ظروف الواقع، متوقع لهذا الموضوع النجاح والشفافية، نتيجة الهبة الشعبية الكبيرة، ونتيجة القوة الفاعلة الحقيقة وهي مجلس النواب والقوات المسلحة العربية الليبية ومصرف ليبيا المركزي وإشراف وتخطيط الكوادر البشرية والنخب الوطنية والمنظمات الدولية والمهندسين والدول الداعمة.

وأوضح “الغويل” بأنه من المتوقع أن يتم توزيع الميزانية التي اعتمادها مجلس النواب على أساس القطاع الإسكاني والبنية التحتية وصيانة مواقع صبغة المخاطر، وكذلك التعليم والمدارس والصحة والخدمات.

