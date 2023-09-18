الاتحاد الأوروبي يمنح 5.2 مليون يورو للمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت مناطق الجبل الأخضر

بروكسل 18 سبتمبر 2023. (وال) – أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، تقديم تمويل إنساني بقيمة (5.2) مليون يورو للمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شرق ليبيا.

وقال الاتحاد في منشور له: مع تزايد الاحتياجات في ليبيا بشكل كبير، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز دعمه للبلاد من خلال تقديم تمويل إنساني بقيمة 5.2 مليون يورو للتركيز على المأوى، والصحة، والمياه والصرف الصحي والنظافة، والحماية للمتضررين من الفيضانات”.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يواصل تقديم المساعدة العينية من خلال آلية الحماية المدنية التابعة له، حيث شاركت حتى الآن 8 من الدول الأعضاء بالاتحاد “ألمانيا، رومانيا، فنلندا، إيطاليا، هولندا، فرنسا، بلجيكا، والنمسا” بفرق متخصصة ومستشفيات ميدانية ومساعدات أخرى طارئة توجهت للمدن المتضررة لتقديم العون. (وال – بروكسل)

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