مدير مكتب المناولة بميناء المنطقة الحرة جليانة لـ “وال”: 20 “سفينة رست خلال النصف الأول من سبتمبر

بنغازي 18 سبتمبر 2023 (وال)- قال مدير مكتب المناولة بميناء المنطقة الحرة جليانة الشريف عون اليوم الإثنين، إن” 20 “سفينة رست خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الحالي.

وأضاف عون- في تصريح خاصا لمراسل” وال “- أن 12 سفينة محملة بالحاويات، وثلاث سفن محملة بإسمنت سائب، وسفينة محملة بأخشاب، وسفينة محملة بذرة، وأخرى محملة بقمح، وسفينتين محملة بمادة سكر.

وأشار عون إلى استمرار وصول السفن المحملة بالغاز ومشتقات النفط للمنصة النفطية بطريقة ثابتة وانسيابية. (وال – بنغازي) ه ع

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