هل تشهد مصر عملية إفلاس كبرى؟

أثار عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية الأسبق السيد الصيفي ردود خبراء الاقتصاد في مصر، بعد تحذيره من “أن أربعين بالمئة من البنوك المصرية مهددة بالإفلاس”.

وقالت باحثة الاقتصاد الدولي سمر عادل إنها تستبعد إفلاس البنوك المصرية، مشيرة إلى أن هذا الأمر من الصعب حدوثه كما يصور البعض.

وأوضحت عادل في تصريحات خاصة لـRT، أن مصر لديها أزمة اقتصادية وأزمة ديون ولكن لا تصل إلى حد إفلاس البنوك، مشيرة إلى أن البنك المركزي لديه سياسات للحفاظ على أموال المدخرين والودائع.

وأشارت إلى أن مثل هذه التصريحات قد تتسبب في فقدان ثقة المواطنين والمستثمرين بالبنوك المصرية، مما يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري، معربة عن استغرابها من مثل تلك التصريحات التي تحدث أزمة كبيرة حتى لدى المواطنين الذين سيخشون وضع أموالهم بالبنك حتى لو كانت بسيطة.

وشددت على أن مصر بعيدة تماما عن سيناريو الأزمة الاقتصادية في لبنان وإفلاس البنوك، مشيرة إلى أن هناك استراتيجيات محددة لدى البنك المركزي تحمي بشكل كبير أموال المودعين والمستثمرين.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري: “نحن دائما حذرنا وبنحذر من حروب الجيل الرابع والخامس والحروب الاقتصادية التي وبيستخدم فيها الوسائل الإعلامية”.

وتابع: “للأسف مصر بتخوض حرب اقتصادية شرسة وهي معركة من معارك الحرب الاقتصادية العالمية، وانتمت مصر للمعسكر الشرقي بعد ظهور “بريكس”، وبعد معاناة مصر في التجارة الدولية تسببت أزمة اقتصادية وأزمة إعلامية في دخول الغير مختصين وإبداء آرائهم الغير شرعية مثل الأشخاص الذين نشروا أن مصر ستعلن إفلاسها، وهذا غير صحيح على الإطلاق ولم يقدموا دليلا أو شئا يدل على صحة حديثهم، فهذه هي أقوال فارغة، وتهدف لحرب شعواء وطرد المستثمرين وللإثارة فقط وخفض الثقة الائتمانية”.

وكان عميد كلية تجارة الإسكندرية قد أكد خلال مشاركته بجلسات الحوار الوطني أن هناك 40٪ من أصول البنوك موضوعة في أذون خزانة، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة خلال الفترة المقبلة من إفلاس للبنوك.

وقال إن دين مصر الداخلي يقدر بنحو 6 تريليونات جنيه، بينما وصل حجم الدين الخارجي في 2023 إلى 165 مليار دولار، وأنه من مؤيدي أن الدين لا يشكل أي خطورة، في حال الاستخدام الصحيح لهذا الدين.

وأوضح أن خدمة الدين تشكل خطورة كبيرة وذلك لعدم استخدامها بشكل واضح، وهناك قاعدة في التمويل والاستثمار تؤكد على عدم وجود أي خطورة من الديون في حالة تحقيق عائد أعلى من معدل الفائدة المدفوعة عليه.

ونفى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، صحة ما يتردد حول إفلاس البنوك قريبا.

وقال: “دائما نسمع هذا الحديث منذ 20 عاما، والعملاء لم يصدقوا هذا الكلام. هناك ثقة في الاقتصاد المصري والودائع المصرية”، كما أشار إلى أن الودائع في البنوك ارتفعت من 6 تريليونات إلى 9.5 تريليون جنيه.

المصدر: RT