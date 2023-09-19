تراجع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 19 سبتمبر 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8655 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.1958 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0193 دينار، والدولار الكندي 3.6097 دينار ليبي، والليرة التركية 0.18 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2971 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3247 دينار، والدينار التونسي 1.5461 دينار، والدرهم المغربي 0.4735 دينار ليبي.