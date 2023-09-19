ويليامز في مقابلة مع “CNN”: النظام الحالي في ليبيا ليس نموذجا جيد ومن المهم إجراء تحقيق من أجل الضحايا

قالت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة ستيفاني ويليامز من خلال مقابلة مع شبكة “CNN ” أن النظام الحالي في ليبيا ليس نموذجا للحكم الجيد حيث انتقلت ليبيا بعد انتفاضة 17 فبراير من الصراع إلى الفوضى وكانت هناك حربان أهليتان في البلاد .

وقالت ويليامز أن هذه الحكومات الفاسدة تجاهلت الفوضى في البلاد وهذا تسبب صعوبة في صيانة البنية التحتية وقد سمعنا هذا من الناجين حيث طُلب منهم الحكومة شرق البلاد البقاء في مكانهم لأن الجيش أمرهم بذلك .

وأضافت ويليامز فكانت هناك رسائل متضاربة أرسلتها السلطات المحلية وهذا ساهم في الارتباك وبعد ذلك عندما انهارت السدود كان ذلك في منتصف الليل كان الجميع في المنزل وليس هناك سوى دقائق قليلة لمحاولة إنقاذ أنفسهم وعائلاتهم .

وتابعت ويليامز بالقول أنه يجب إجراء تحقيق من أجل ضحايا هذه المأساة ويجب أن يكون هناك نوع من الآلية الدولية والليبية للمضي قدمًا كما إننا نعلم ليبيا لا تملك القدرة على التعافي من هذه الأزمة بمفردها إنها تحتاج إلى المجتمع الدولي وهناك فرصة أيضا لتغيير الوضع في ليبيا من خلال اجتماع الزعماء الدوليون في نيويورك هذا الأسبوع .

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