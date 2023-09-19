بالتعاون مع الوطنية للنفط توتال إينيرجيز الفرنسية تدعم مدينة درنة

قالت شركة توتال إينيرحيز الفرنسية في بيان لها اطلعت عليه صحيفة صدى الاقتصادية أن بعد حدوث كارثة الفيضانات في ليبيا استجابت شركة توتال اينيرجيز لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم الدعم منذ الساعات الأولى لهذه المأساة .

وقامت شركة توتال إينيرجيز بشحن قرابة 50 طن من المواد الأساسية ومن المقرر شحن حوالي 50 طن أخرى في الأيام القادمة .

وأكدت توتال الفرنسية أن العملية يتم تنفيذها من قبل فريق مخصص من جانب شركة توتال إينيرجيز بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط والهلال الأحمر لتقديم المساعدات الطارئة لمدينة درنة .

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