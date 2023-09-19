جو بايدن يعلن عن دعم إنساني إضافي لليبيا قدره 11 مليون دولار

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستقدم مبلغًا إضافيًا قدره 11 مليون دولار للمنظمات المحلية والدولية استجابة لإحتياجاتهم الإنسانية العاجلة وستساعد وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنسيق إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها من خلال الانضمام إلى الجهود المتضافرة للدول والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم التي تقدم الدعم الحيوي مثل المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية .

وبحسب البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي خلال هذه الساعة الصعبة فإننا نظل ملتزمين بدعم المسار السياسي نحو حكومة موحدة ومنتخبة بحرية ونزيهة في ليبيا يمكنها الاستجابة بشكل فعال لإحتياجات شعبها .

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