خاص.. “المبروك” يُشكل لجنة متطلبات للإنتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي

تحصلت صدى الاقتصادية على قرار وزير المالية بالوحدة الوطنية بتشكيل لجنة تتولى دراسة متطلبات الانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي، دراسة تجارب الدول التي قامت بتبني معايير المحاسبة في القطاع العام.

وضع تصور لإدارة المشروع والمراحل الفنية والزمنية المطلوبة، ووضع تصور لتهيئة القطاع العام نحو الانتقال إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، والمقترحات والتوصيات المناسبة لتبني الانتقال نحو أساس الاستحقاق المحاسبي وتقديم تصور للميزانية التقديرية للمشروع ، والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية، وتحديد المتطلبات المتعلقة بتنفيذ المشروع.

ودراسة المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع وتقديم المقترحات اللازمة حوله ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الإستعانة بهم لإنجاز ذلك على الوجه المطلوب.

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