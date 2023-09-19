تقرير ديوان المحاسبة : لا يوجد أي قيود رقابية من قبل الديوان تعيق عمليات التنفيذ حتى تاريخ انهيار السدود ووقوع الكارثة

طرابلس 23 سبتمبر 2023 (وال) – أحال رئيس ديوان المحاسبة تقرير إلى النائب العام متضمنا كافة وقائع تعثر مشروعي صيانة سدي درنة وأبو منصور .

وذكر مصدر بديوان المحاسبة أن التقرير أوصى بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال تلك المشروعات رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة، وبتكليف مكتب استشاري دولي للتأكد من مدى وجود علاقة مباشرة بين نعثر مشروعات صيانة السدود وانهيارها في ظل حجم الاعصار الهائل.

وحسب المصدر، فأن التقرير أكد هذا الصدد حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات في تواريخ التعاقد سنتي 2007 ، 2009 ، وأن الأموال اللازمة للتنفيذ قد أُتيحت للشركات المنفذة ، ولا يوجد أي قيود رقابية من قبل الديوان تعيق عمليات التنفيذ حتى تاريخ انهيار السدود ووقوع الكارثة . (وال – طرابلس)

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