تراجع الاسترليني والدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 20 سبتمبر 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8648 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2005 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0102 دينار، والدولار الكندي 3.6159 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1799 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2969 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3245 دينار، والدينار التونسي 1.5429 دينار، والدرهم المغربي 0.4742 دينار ليبي.