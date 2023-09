تخطط شركة أمازون لتوظيف 250 ألف عامل لوجستي في موسم التسوق الوشيك، مما يعكس تفاؤل الشركة بشأن موسم مبيعات العطلات.

ووفقاً لما أوردته “سكاي نيوز عربية” ستشمل الوظائف الجديدة عمّالًا بدوام كامل وبدوام جزئي وموسمي، وسيتراوح أجرهم بالساعة من 17 دولارًا إلى 28 دولارًا اعتمادًا على موقع العمل.

كما ستعزز أمازون متوسط ​​أجور موظفي الخدمات اللوجستية إلى حوالي 20.50 دولار في الساعة، وذلك في محاولة لجذب والاحتفاظ بالعمّال وسط نقص العمالة.

وعادة ما تقوم أمازون بتكثيف التوظيف في الخريف للتأكد من أن لديها عددًا كافياً من العمّال لموسم التسوّق الحاسم في العطلات.

ومن المتوقع أن يكون إجمالي التوظيف أثناء العطلات هو الأدنى منذ عام 2008، وذلك بسبب نقص العمالة وعوامل أخرى.

The post أمازون تخطط لتوظيف 250 ألف عامل لوجستي في موسم التسوّق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا