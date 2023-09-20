فرانس 24: “الصدام حفتر” يترأس لجنة الإغاثة والكوارث على الرغم إتهامه بالاستيلاء على الأموال من خزائن المركزي

ذكرت وكالة فرانس 24 الفرنسية اليوم الإربعاء أن خليفة حفتر قائد القوات المسلحة شرق البلاد وضع أبنائه الستة في مناصب السلطة وقد أدت الفيضانات القاتلة في درنة إلى صعود أصغره أبنائه صدام إلى منصب رئيس إدارة الإغاثة في حالات الكوارث ولكن بالنسبة لليبيين فهذا يعني المزيد من الأخبار السيئة والفساد في البلاد .

وقالت الوكالة الفرنسية أن صدام حفتر بصفته قائدًا لكتيبة طارق بن زايد في الجيش الوطني الليبي الذي نصبه والده فإنه معروف بالاستيلاء على الأموال من خزائن المصرف المركزي وفقًا للأمم المتحدة و”إحداث ظهور للجرائم والفظائع في شرق ليبيا وبحسب منظمة العفو الدولية .

وأشارت الوكالة الفرنسية أنه كثيراً ما يُستشهد بصدام الابن الأصغر لخليفة حفتر على أنه الخليفة المحتمل لوالده والذي سيطر على شرق ليبيا منذ ما يقارب من عقد من الزمن وفقا للوكالة .

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