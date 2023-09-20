خاص.. “المركزي” يخاطب مواطني درنه بتجهيز قاعدة بيانات لحصر العائلات المتضررة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى مواطني مدينة درنه ..

وأوضحت المراسلة أن مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي، قد شكل لجنة لدعم ومساندة المناطق المنكوبة بالمنطقة الشرقية انطلاقا من دورها الاجتماعي.

وعليه قامت اللجنة بتجهيز قاعدة بيانات على شبكة المعلومات العالمية “الانترنت” بهدف حصر العائلات المتضررة جراء الحادثة وتقديم العون.

وطالب المركزي الدخول إلى الرابط ومليء البيانات ومساعدة ذويكم في تعبئة البيانات حتى يتسنى للجنة تقديم المعونة والمساندة لمستحقيها رابط المنظومة: https://fund.cblhelp.ly

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