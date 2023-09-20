خاص.. “عبد الحكيم بعيو” يرد على قرار إيقافه من الرقابة.. وسبب شكواه ضد الدبيبة بمحكمة الجنايات الدولية

في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية المرشح الرئاسي السابق ومدير الشركة الحمراء في اسبانيا السابق “عبد الحكيم بعيو” قال بخصوص قرار الهيئة الرقابة الإدارية بإيقافه أن القرار مجرد حبر على ورق وهي تصفية وخصوم سياسية ولدي تحقيق من أكثر من6 أعضاء في الرقابة الإدارية ونتائج تحقيق موجودة معي ورسائل من هيئة التحقيق ويوجد 3 رسائل تتبث أنه لا يوجد أي شبهات . إدارية عليّ وهم يتكلمون عن شيء واحد فقط على تصفية شركة الحمراء.

وأضاف أنه لم يصفي الشركة وقد طلب منا رئيس مجلس الإدارة بتصفية الشركة ولكن لم أصفيها جعلتها معلقة من أجل حمايتها من الديون المالية وفي حال يطالبون بترجيع

الشركة سوف نفعل ذلك خلال 24 ساعة.

كما كشف عن تقديمه شكوى ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” والتابعين له في محكمة الجنايات الدولية بخصوص قضية سد درنة وكذلك الصحافيين والحقوقيين المحتجزين في سجون لمخالفتهم “عبد الحميد دبيبة “وقد طالب الدبيبة بالكشف عن التحقيقات الجارية حول سد درنة وأن الهيئة العامة للمياه مسؤول عليها السيد عبد الحميد بغض النظر على أنها موجودة في المنطقة الشرقية ولكن الإدارة المالية موجودة في طرابلس .

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