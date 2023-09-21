ارتفاع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 21 سبتمبر 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8739 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.1868 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0018 دينار، والدولار الكندي 3.6117 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1802 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2993 دينار، والدرهم الإماراتي 1.327 دينار، والدينار التونسي 1.553 دينار، والدرهم المغربي 0.4747 دينار ليبي.