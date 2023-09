أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل وتؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي

يحذر البنك الأمريكي “جيه بي مورغان” من أن ارتفاع أسعار النفط قد يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى ما يقرب من التوقف، إذا واجهت إمدادات النفط الخام المزيد من الضغوط.

ووفقاً لما أوردته “سكاي نيوز عربية” أوضح استراتيجيو البنك: أن أسعار النفط قفزت بنسبة 27 بالمئة خلال الشهر الماضي ليتم تداولها عند أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر.

وإذا حافظت الأسعار على هذه المستويات، فمن المرجح أن تؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية على مدى ربعين، بحسب البنك الأميركي.

ويتوقع البنك انخفاض خام برنت إلى حوالي 86 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام، لكن الخبراء حذروا من أن الأسعار قد ترتفع وتؤدي إلى تراجع الاقتصاد بصورة أكبر في حال واجهت إمدادات النفط ضغوطًا مستمرة.

وقال استراتيجيو البنك: أن هناك قلقاً من أن تخفيضات المعروض الأخيرة لم تنته بعد، وأن خام برنت قد يقفز أكثر ليصل إلى 120 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني قفزة بنسبة 60 بالمئة خلال النصف الثاني من العام.

وقال محللو البنك: أن الأسعار المرتفعة يمكن أن تدفع التضخم العالمي إلى حوالي 6 بالمئة حتى نهاية العام، وتضرّ الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربعين المقبلين.

وأضاف البنك: في الواقع إنّ القفزة التراكمية بنسبة 60 بالمئة في أسعار النفط من شأنها أن تشير إلى نوع الصدمة التي لا تحدث عادة إلا قبل فترات الركود.

وقد أشار بعض الخبراء في السوق الأميركية بالفعل إلى أن ارتفاع أسعار النفط يشكل مصدر قلق كبير للاقتصاد.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأميركي: أن ارتفاع تكلفة البنزين، الذي يتم إنتاجه من النفط، كان أكبر مساهم في التضخم الشهر الماضي، وارتفعت أسعار المستهلكين بشكل عام بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، والتي جاءت أعلى من التوقعات عند 3.6 بالمئة.

