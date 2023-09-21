خاص.. مصرف الاجماع يفصح لصدى عن اتخاذه مجموعة من الحلول للمختنقات العاجلة اليوم .. تعرف عليها

اجتمعت الإدارة العامة المكلفة من مصرف ليبيا المركزي لمصرف الإجماع العربي مع بعض الإدارات الرئيسية وفروع ووكالات مدن مصراتة وزليتن .

وذلك لتنفيذ مجموعة من الحلول للمختنقات العاجلة ، وتم خلال الاجتماع عرض المتطلبات والتجهيزات التقنية اللازمة لتفعيل العمليات المصرفية المحلية والخارجية بجميع أنواعها ، إلى جانب التوجيهات العاجلة بضرورة توفير السيولة النقدية اللازمة لمنح عملاء المصرف مستحقاتهم من المنح الخاصة بالأبناء والزوجة خلال الأسبوع القادم .

كما أشارت الإدارة العامة إلى التنسيق الذي تم بنجاح مع النيابة العامة المختصة والأجهزة الضبطية المكلفة بمكافحة كل عمليات استغلال حاجات عملاء المصرف والمضاربة بالسيولة النقدية هذا وسيتم إحالة كل المتورطين في ذلك إلى جهات الاختصاص .

هذا وقد تم التشديد إلى ضرورة الامتثال لتعليمات مصرف ليبيا المركزي وذلك لتطوير مصرف الإجماع العربي وفق الخطة المقررة لذلك.

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