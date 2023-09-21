خاص.. رئيس هئية الكوارث التركية يؤكد لصدى استمرار العمل المكثف لفريق الإنقاذ التركي داخل درنة

صرح نائب رئيس هئية الكوارث التركية حمزة داشتلين لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس حيث قال: أن فرق الإنقاذ التركية مازالت داخل مدينة درنة تمارس عملها بشكل مستمر ومكثف .

وأضاف داشتلين لصدى الاقتصادية أنه فيما يخص الصعوبات التي تواجهنا ،قد يكون العمل صعبا في رحلة البحث عن المفقودين ولكننا بتأكد نواصل عملنا داخل المدينة .

ومن جانبه آخر قال فريق الإنقاذ الحكومي في بيان إن ست سفن محملة بمواد الإغاثة وصلت أيضا إلى ليبيا .

وأشار البيان إلى أن عملية تسليم الإغاثة الأخيرة شملت 150 طناً من المساعدات الإنسانية المقدمة من الهلال الأحمر التركي وطائرة شحن من المملكة العربية السعودية تحمل 90 طناً من المواد الغذائية والإيوائية وذلك بحسب وكالة الأناضول التركية .

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