الوحدة الوطنية عبر وزراتها المالية تطالب الدعم من البنك الدولي.. وهذه البنود

طالبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية من البنك الدولي الدعم في ثلاثة بنود رئيسية وتتمثل في تقييم الأضرار الناتجة عن اعصار دانييل ، وعمل صندوق لتحويل الاموال لمساعدت الليبيين ، وإدارة اموال إعادة الإعمار من قبل البنك الدولي.

وذلك بشكل عاجل وإجراء تقييم فوري وشامل للأضرار والخسائر داخل المدينة وتقييم بسرعة وكفاءة الوضع في ليبيا .

التحويلات النقدية الطارئة:

وفي البيان قالت الوزارة نحتاج إلى الدعم في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة إن المساعدة المالية في الوقت الحالي أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء التي يواجهها المتضررون .

إدارة الأموال لإعادة الإعمار:

وأضافت المالية في بيانها: نحن بحاجة إلى إنشاء صندوق دولي لتجميع أموال الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق وذلك في ضوء خبرة البنك في إدارة مثل هذه الصناديق نرجو مساعدتكم في إنشاء هذه الموارد الحيوية وإدارتها بشكل فعال .

وبالنظر إلى السياق الحالي نود أن نعلمكم أن المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة يمكن أن يتم صرفها من قبل الأمم المتحدة وشركائها العاملين على الأرض ويمكن أن تساعد في توزيع المساعدات على الفئات الأكثر ضعفا والمتأثرة .

وقال البيان: دعمكم سيحدث فرقًا كبيرًا في حياة المتضررين من هذه الكارثة ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع البنك الدولي للمساعدة في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية