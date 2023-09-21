خاص.. “الدبيبة” يصدر تعليماته لبن قدارة بأن تعيين مجالس الإدارات بالشركات من اختصاصات الجمعية العمومية بها

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على عدة مراسلات بخصوص الرأي القانوني بإختصاص تعيين مجالس الإدارات للشركات التابعة للمؤسسة النفط وتبعيتها .

حيث أفادت الإدارة القانونية بالحكومة بأن اختصاص تعيين مجالس الإدارة بالشركات المساهمة هو اختصاص أصيل للجمعية العمومية للشركة دون معقب وفقا لنصوص القانون التجاري المشار إليها أعلاه

ومن جهته راسل وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط حيال ذلك وأفاده بتعليمات رئيس الحكومة بالتقيد بالرأي القانوني المذكور واعتماده.

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