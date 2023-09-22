النقابة العامة للمهن الهندسية توصي بالخبرة والتخصص في لجان إعادة الإعمار

بنغازي 22 سبتمبر 2023 (وال)- أوصت النقابة العامة للمهن الهندسية في مبادرتها بشأن الأضرار التي لحقت بمدن ومناطق الجبل الأخضر جراء السيول، بأن تكون عضوية جميع اللجان والجهات المتداخلة في إعادة الإعمار من المتخصصين ممارسين للمهنة.

ودعت النقابة إلى إنشاء صندوق دعم للمدينة، يدار من خلال الخبرات المحلية بمراقبة الأعيان والمنظمات بالمدينة، والإسراع في إعادة إعمار المدن والقرى المنكوبة وفق آلية واضحة وشفافة بعيدا عن التأخير والإسهاب في التخطيط، مما قد يضاعف المعاناة النفسية للمتضررين، والوصول إلى آلية محددة أثناء تنفيذ الأعمال الهندسية تشمل الإجراءات والمبادئ الأخلاقية لتنظيم الأدوار والمسؤوليات من كل الجهات الفاعلة على الأرض، ورفع كفاءة العمل الهندسي في بناء ومنشآت البنية التحتية، المطالبة بتفعيل القوانين، للحد من كوارث البناء العشوائي على حواف الأودية ومراعاة المسافة الأدنى المسموح بها.

يذكر أن المبادرة التي أعلن عنها الخميس، تضمنت مرحلتي الأولى تعني بالأزمة وتشمل توفير السكن الملائم للمتضررين والنازحين لإيوائهم والتهيئة العمرانية، وإعادة تأهيل ومعالجة مصادر وشبكات المياه والكهرباء، وترميم الطرق والداخلية والرابطة بين المناطق، وفتح المسارات والحماية من أخطار الانهيارات، وإزالة الأنقاض والمخلفات المترسبة في مجرى الوادي والأودية المحيطة به، وحصر الأضرار وتحديد الاحتياجات في المباني الخدمية والمؤسسات السيادية، بحسب الأولوية والأهمية تمهيدا لعودة العمل بها.

والثانية تتعلق بمرحلة مما بعد الأزمة والتعافي والإعمار، مؤكدة على دور مصلحة التخطيط العمراني في إعادة تخطيط المدن حسب المعايير الهندسية العالمية، ومطالبة بدراسة الوادي والمناطق المغذية له، والعناية بالمنشآت المائية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تمنع تكرار الكارثة مستقبلا، وإعادة تأهيل أعمال البنية التحتية والتهيئة العمرانية والمباني الخدمية، والعمل على إنشاء تجمعات سكنية ومناطق آمنة بتوفير عدة خيارات تتناسب رغبة العائلات التي أصبحت بلا مأوى، والتواصل مع مصلحة الأملاك لحل إشكاليات الملكيات.

وأوضحت النقابة العامة للمهن الهندسية مسؤولية الدولة في توفير السكن اللائق للمتضررين، وأما بناء التجمعات السكنية أو بصرف القروض. (والي- بنغازي) هــ ش

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