المصرف التجاري يطلق حملة “همة وطن” لرفع المعاناة على المتضررين من السيول

بنغازي 22 سبتمبر 2023 (وال)- أطلق المصرف التجاري، حملة “همة وطن” لرفع المعاناة على المتضررين من جراء السيول.

وتأتي المبادرة تحت شعار “همة وطن”، تم تخصيص حساب لجمع التبرعات من خلال أي فرع من فروع المصرف التجاري الوطني، أو عبر تطبيق موبي مال لصالح الحساب المخصص لحملة همة وطن، ومن خلال تطبيق موبي مالي للمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من السيول التي جرفت مدن الجبل الأخضر.

كما أعلن مصرف التجاري الوطني فرع درنة، بإتاحة السحب لزبائن من خلال فرعه المؤقت في الساحل الشرقي بقيمة تصل إلى 10.000 دينار.

كما قام المصرف بإتاحة السحب على المكشوف لأي زبون من زبائن فرع درنة، يتقاضى راتبا شهريا ولا يوجد بحسابه رصيد، وذلك بحسب قيمة المرتب الشهري. (وال – بنغازي) ه ع

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