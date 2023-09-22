الشركة العامة للكهرباء توضح حجم أضرار الشبكة في مدن وقرى الجبل الأخضر

طرابلس 22 سبتمبر 2023 (وال)- قال المتحدث باسم شركة العامة للكهرباء وئام التائب، إن 169 محطة أرضية تضررت جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر درنة، سوسة، المخيلي،البيضاء، بسبب الإعصار دانيال.

وأضاف التائب – في تصريح لمنصة حكومتنا – أن 3860 من المحولات الهوائية الكهربائية تضررت، بينما خسائر خطوط النقل الأرضية في الضغطين العالي والمنخفض إلى قرابة 400 كيلو متر، ويصل حجم نظيرتها الهوائية للضغطين العالي والمنخفض 745 كيلو متر، وتم دخول 14 محطة جهدا متوسطا للشبكة بعد إعادتها للخدمة، مؤكدا استمرار عمليات الصيانة للشبكة الكهربائية.

يذكر أن فرقة إدارة توزيع الوسطى مصراتة، كانت قد باشرت الخميس في أعمال صيانة الخط الهوائي المغذي لمحطة مفاتيح الغريقة من داخل محطة تحويل 66 شرق البيضاء، حيث تم تغيير قاطعات بالإضافة إلى تغيير عوازل الشد وعوازل مسمارية على الهوائي من قبل، كما قامت الفرق الفنية بدائرتي توزيع الأصابعة وجنوب غريان خلال اليومين الماضيين، بتركيب أعمدة ( 11 ك.ف) في منطقة الوردية بمدينة البيضاء. (وال – طرابلس) هـ ش

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