تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء .
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.8861 د.ل – للبيع – 4.8617 د.ل للشراء
▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.2150 ~ 5.2100 دينار
▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.5300 ~ 5.4900 دينار
▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
1.64 دينار
▪️ الباوند = 6.35 دينار
▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.2175 ~ 5.2125 دينار
▪️ دولار حوالة دبي =
كاش دبي 5.2400 دينار
تحويل يورو لتركيا
+06.50 ~05.50 قروش
▪️ الليرة التركية
0.19 دينار
▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار
▪️ الدينار الاردني
7.30 دينار
▪️ فضة كسر ب3.10 ~2.75 دينار
▪️ كسر ذهب 18 ب236.50 دينار
▪️ الذهب المسبوك = ب241.50 للجرام
▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.27 دينار
▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.27 دينار
نسبة سحب البطاقات دولار = 4.50% الدينيز
نسبة سحب بطاقات دولار = 3.30% الامان
الدينار التونسي 🇹🇳
لما بتشري 🇹🇳
1000 دينار ليبي = 615 دينار تونسي
لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳
1000 دينار ليبي = 595 دينار تونسي
الجنيه المصري 🇪🇬
لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬
1000 دينار ليبي = 7600 جنيه مصري
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