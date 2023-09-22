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تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء .

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.8861 د‫.‬ل – للبيع – 4.8617 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.2150 ~ 5.2100 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.5300 ~ 5.4900 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
1.64 دينار

▪️ الباوند = 6.35 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.2175 ~ 5.2125 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =
كاش دبي 5.2400 دينار

تحويل يورو لتركيا
+06.50 ~05.50 قروش

▪️ الليرة التركية
0.19 دينار

▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني
7.30 دينار

▪️ فضة كسر ب3.10 ~2.75 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب236.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = ب241.50 للجرام

▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.27 دينار

▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.27 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 4.50% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.30% الامان

الدينار التونسي 🇹🇳
لما بتشري 🇹🇳
1000 دينار ليبي = 615 دينار تونسي
لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳
1000 دينار ليبي = 595 دينار تونسي

الجنيه المصري 🇪🇬
لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬
1000 دينار ليبي = 7600 جنيه مصري

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