“الزنتوتي” يكتب: “الفساد” يتسبب في كارثة ليبيا الأخيرة

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي”: صباح جمعة عابر ،،،،!!!!

وأنا أتصفح أخبار وطني صباح هذا اليوم الجمعة ، لم أجد خبرا ًواحدا إيجابيا ،،، كلها للأسف أخبار محزنة سلبية هنا،،،،، تساءلت في نفسي ،،، ما الذي أوصلنا لهذا ،،،!!؟؟

وتراكمت الإجابات منها الموضوعي ومنها العاطفي ، العاطفي ، يتمحور حول القضاء والقدر وهذا امتحان من رب العالمين وما لنا من سبيل إلا القبول به ونقول ، لا حول ولا قوة الا بالله ، بهكذا إجابات يسكن عقلي الباطن ويقول ،،، الحمد لله ،،،

ولكن بعدها يقفز خيالي إلى البحث عن أسباب موضوعية وبعيداً على القدرية أو الجبرية ، وعندها لا أجد أمامي إلا ،الفساد الفساد الفساد.

الفساد هو ذلك الثابت عندنا طيلة السنوات الماضية ، هذا الفساد المشفوع بغياب تطبيق القانون ، هذا الفساد ، الذي جعلنا نتقاتل ونتصارع ، هذا الفساد ، الذي بنى ثالوث مقيت يستند إلى المحاصصة وسوء الإدارة وقادة السؤ .

لأننا ( لأنهم ) فاسدين ،حطّمنا كل مبادئ الاخلاق والدين والقيم والإدارة ، بهدف واحد ، وهو السرقة والفساد ، وضعنا ( وانتخبنا ) سلطات فاسدة متناحرة متكرسنة ( لاصقة في الكراسي ) تدخلنا في صراعات جهوية قبلية ، تجعلنا نتقاتل في بعضنا ونتنازع ،،، بهدف واحد ،،، إشباع نهمهم في الدولار ،،،،!!!

هذا الفساد ، كان نتاج إنقسامنا السياسي وصراعنا على المناصب وتولية رعاعنا واوباشنا في مختلف الأطر التشريعية والتنفيذية ،،،!!! ولا أعمم

وهاهي النتائج أمامنا ،نتجرعها كل يوم ونقرأها في شبكة المعلومات الدولية ، أقلها سقوطنا في مستنقعات الفساد وأسوأ المؤشرات العالمية في كل ماهو سلبي ، وأكبرها ، فقداننا للآلآف من اخوتنا في درنة ، بفعل الفساد والانقسام ،،،،

وتستمر المأساة ،،اللهم ارحم شهدائنا ، اللهم اجبر بخواطرنا وخفف علينا ،في هذه الجمعة ، الدعاء .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية