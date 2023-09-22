“الزنتوتي” يكتب: “الفساد” يتسبب في كارثة ليبيا الأخيرة

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي”: صباح جمعة عابر ،،،،!!!!
وأنا أتصفح أخبار وطني صباح هذا اليوم الجمعة ، لم أجد خبرا ًواحدا إيجابيا ،،، كلها للأسف أخبار محزنة سلبية هنا،،،،، تساءلت في نفسي ،،، ما الذي أوصلنا لهذا ،،،!!؟؟
وتراكمت الإجابات منها الموضوعي ومنها العاطفي ، العاطفي ، يتمحور حول القضاء والقدر وهذا امتحان من رب العالمين وما لنا من سبيل إلا القبول به ونقول ، لا حول ولا قوة الا بالله ، بهكذا إجابات يسكن عقلي الباطن ويقول ،،، الحمد لله ،،،
ولكن بعدها يقفز خيالي إلى البحث عن أسباب موضوعية وبعيداً على القدرية أو الجبرية ، وعندها لا أجد أمامي إلا ،الفساد الفساد الفساد.
الفساد هو ذلك الثابت عندنا طيلة السنوات الماضية ، هذا الفساد المشفوع بغياب تطبيق القانون ، هذا الفساد ، الذي جعلنا نتقاتل ونتصارع ، هذا الفساد ، الذي بنى ثالوث مقيت يستند إلى المحاصصة وسوء الإدارة وقادة السؤ .
لأننا ( لأنهم ) فاسدين ،حطّمنا كل مبادئ الاخلاق والدين والقيم والإدارة ، بهدف واحد ، وهو السرقة والفساد ، وضعنا ( وانتخبنا ) سلطات فاسدة متناحرة متكرسنة ( لاصقة في الكراسي ) تدخلنا في صراعات جهوية قبلية ، تجعلنا نتقاتل في بعضنا ونتنازع ،،، بهدف واحد ،،، إشباع نهمهم في الدولار ،،،،!!!
هذا الفساد ، كان نتاج إنقسامنا السياسي وصراعنا على المناصب وتولية رعاعنا واوباشنا في مختلف الأطر التشريعية والتنفيذية ،،،!!! ولا أعمم
وهاهي النتائج أمامنا ،نتجرعها كل يوم ونقرأها في شبكة المعلومات الدولية ، أقلها سقوطنا في مستنقعات الفساد وأسوأ المؤشرات العالمية في كل ماهو سلبي ، وأكبرها ، فقداننا للآلآف من اخوتنا في درنة ، بفعل الفساد والانقسام ،،،،
وتستمر المأساة ،،اللهم ارحم شهدائنا ، اللهم اجبر بخواطرنا وخفف علينا ،في هذه الجمعة ، الدعاء .
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