مصرف ليبيا المركزي يشدد على ضرورة تسهيل الخدمات للمناطق المتضررة

طرابلس 22 سبتمبر 2023 (وال) -عقدت إدارة الرقابة على المصارف والنقد، مع مديرو المصارف التجارية اجتماعا في مقرها داخل مصرف ليبيا المركزي، وخلال اتخذت الاجتماع اتخذت جملة من الإجراءات، أهمها توجيه المصارف التجارية بالسماح للمواطنين من السحب من كافة فروع المصارف العاملة، والسماح لأصحاب المرتبات السحب -على المكشوف- حتى ورود المرتب.

وشدد مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية المتواجدة بالمدن المتضررة، بضرورة استئناف أعمالها خلال الأسابيع القادمة، ووجه المركزي المصارف بتسهيل كافة اجراءات المنظمات الدولية المتخصصة في الإغاثة والمساعدات الإنسانية، لتسهيل مهامها وتقديم خدماتها للمناطق المتضررة.(وال طرابلس) م ب / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال