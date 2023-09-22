تسيير أكبر قافلة لشركة العامة للكهرباء باتجاه المنطقة الشرقية

طرابلس 22 سبتمبر 2023 (وال)- انطلقت ظهر اليوم الجمعة من العاصمة طرابلس، أكبر قافلة ترسلها الشركة العامة للكهرباء، تضم أكثر من 250 آلية وشاحنة مجتمعة محملة بالمعدات الكهربائية وقطع الغيار والمحولات الهوائية والمحطات الجاهزة بمختلف الأحجام، والأعمدة الخشبية وسلات الإنارة والمولدات.

كما تشمل القافلة فرق الطوارئ والديزل والكوابل وأكثر من 400 فني ومختص من كوادر الشركة، لمساندة مدن المنطقة الشرقية، لإصلاح الأعطال والأضرار بالشبكة الكهربائية جراء عاصفة “دانيال”.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء سيرت عددا كبيرا من القوافل والفنيين باتجاه مناطق الجبل الأخضر، مُنجزة بذلك أعمالها من استقرار الشبكة وإصلاح الأضرار والأعطال التي أثرت على المنطقة، مستمرة بأداء عملها إلى حين تنفيذ خطتها لإعادة بناء البنية التحتية للشبكة بمعايير عالية وإرجاع التيار الكهربائي لكل مواطن ولكل بيت. (وال – طرابلس) م ب

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