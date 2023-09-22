إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في البيضاء

البيضاء 22 سبتمبر 2023 (وال)- قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيـضاء قسم الداخلية بالتعاون مع الحرس البلدي وردامة، بإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية غير صالح للاستهلاك البشري.

هذا وتم إعدام هذه الكميات الكبيرة من المواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، نتيجة التلوث الناتج من الفيضانات جراء إعصار دانيال الذي ضرب الساحل الشرقي لمنطقة الجبل الأخضر، بعدما تم اتخاذ بشأنها الإجراءات القانونية من حصر وجرد البضائع المتضررة، وكتابة التقرير الملزم من قبل الرقابة الداخلية للإتلاف. (وال – البيضاء) م ب

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