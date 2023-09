أسعار النفط تُنهي الأسبوع على تراجع وسط مخاوف حول الطلب

استقرت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة، منهية الأسبوع على انخفاض بفعل ‏عمليات جني الأرباح وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الإمدادات ‏بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.‏

وشهدت أسعار النفط تعاملات متقلبة يوم الجمعة، مع تباين عقود خام برنت وغرب تكساس، مسجلة خسائر أسبوعية لأول مرة خلال شهر، وطغت المخاوف من أن يؤدي الحظر الروسي على صادرات الوقود إلى تقليص الإمدادات العالمية على المخاوف من أن يؤدي المزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى إضعاف الطلب على النفط.

