اقتصاد

الحكومة الليبية تعقد اجتماعا تشاوريا بشأن انعقاد مؤتمر إعادة إعمار درنة

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 23 سبتمبر 2023م (وال ) – عقد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان – رئيس اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة ” أسامة حماد ” ؛ اجتماعًا تشاوريًا اليوم السبت، بشأن التجهيزات الجارية لمؤتمر إعادة إعمار درنة المزمع عقده في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وحضر الاِجتماع التشاوري الذي عقد في مدينة بنغازي؛ عددًا من الخبراء بالقطاع والشركات وممثّلين عن منظّمات المجتمع المدني، حيث نُوقشت أهم أهداف المؤتمر المُترقّبة لبدء إعمار مدينة درنة.

ودعا ” حماد ” إلى تكثيف جهود الجميع والعمل معًا يدًا بيد من أجل التضامن مع أهالي وسكّان مدينة درنة وكافة المدن والمناطق المنكوبة. (وال – بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

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