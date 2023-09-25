الانتهاء من عبّارة الجسر الترابي المؤقت الذي يعيد ربط مدينة درنة

درنة 25 سبتمبر 2023 (وال) – قال مندوب شركة الفرات المكلفة تطوّعا من لجنة إعادة الإعمار وسام بوالصادق المسماري: إن الشركة تواصل أعمالها التطوعية منذ الثاني عشر من سبتمبر بعد أن حطم الفيضان جسور درنة الخمسة التي كانت تربط المدينة ببعضها.

وأضاف المسماري أن الأعمال التطوعية جاءت بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وتضمنت الأعمال إعادة ربط درنة ببعضها بعد أن انفصلت بفعل الإعصار.

وتابع أن درنة يقسمها الوادي إلى نصفين نصف شرقي ونصف غربي وبعد الإعصار تحطمت الجسور الخمسة التي تربط المدينة، منوهًا أن الشركة قامت بإنشاء عبارات تصريف في حالة نزول كميات كبيرة من الأمطار الشتاء القادم وذلك لأن الوادي سيجري في مساره من جديد .

وأكد أن الأعمال التطوعية التي تقوم بها الشركة في درنة هي مؤقتة وليست مشروع إعادة إعمار. (وال – درنة)

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