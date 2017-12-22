تفاصيل زيارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار لواشنطن

المتوسط:

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، عن خطة اقتصادية جديدة تهدف إلى اصلاح الوضع الاقتصادي في ليبيا.

وقال محمود أثناء زيارته لواشنطن التي التقى خلالها رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للمؤسسة مع بعض الشركات العالمية الامريكية، إنه من المقرر أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى ليبيا والذي تعتبر من ضمن أولوياتها.

وأوضح محمود أن زيارته لواشنطن، تأتي من أجل بناء تحالف استراتيجي مع بعض الشركات العالمية الامريكية الذي أشادت برغبتهم بالدخول للسوق الليبي، واستكمالاً للدور الذي قام به المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج خلال زيارته للولايات المتحدة الامريكية.

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