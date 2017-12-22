الليبية للاستثمارات الإفريقية تعيد افتتاح فندق “أتلاتنك لايكو” بغامبيا

أعلنت الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية (لايكو)، إعادة افتتاح فندق “أتلاتنك لايكو” بالعاصمة الغامبية بانجول.

وجاء افتتاح الفندق بعد أن قامت الحكومة الغامبية بوضع يدها على فندق “أتلاتنك لايكو”، وقامت بالحجز عليه نتيجة لـ”الانقسام السابق في إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ولانقسام محفظة ليبيا أفريقيا”، وفقًا للمكتب الإعلامي للشركة.

غير أن الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية استردت الفندق وبدأت في إجراء عمليات الصيانة والتأهيل وبتمويل محدود من الشركات التابعة للشركة الليبية للاستثمار الإفريقية

وحضر حفل مراسم افتتاح فندق “أتلاتنك لايكو”، وزير السياحة الغامبي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية عبد الحكيم الشويهدي.

ويقع فندق “أتلانتك لايكو” أحد الاستثمارات المملوكة للدولة الليبية، ويتبع لشركة الاستثمارات الليبية الأفريقية (لايكو)، في قلب مدينة بانجول وعلى بعد خطوات من متحف غامبيا الوطني وبالقرب من مقر الحكومة وشاطئ العاصمة بانجول.

يشار إلى أن الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) تملك العديد من الفنادق وغيرها من الاستثمارات في عدة دول إفريقية.

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