المحافظ الشكري “وجها لوجه” مع سلامة.. في “أول مهمة”

عقد المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي –المُنتخب من قِبَل مجلس النواب مؤخرا- محمد الشكري الذي انتخبه مجلس النواب الثلاثاء الماضي اجتماعاً في وقت متأخر ليل الخميس في العاصمة التونسية مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي كان لبعثته الأممية موقفا متباينا من القرار البرلمان بخصوص انتخاب البرلمان الجديد.

اللقاء بحث الرؤية الشاملة للإصلاح المالي ، بهدف معالجة الأزمة الاقتصادية في ليبيا وآخر التطورات والمستجدات السياسية ، خاصة بعد معارضة المجلس الأعلى للدولة لاختيار شخصيات للمناصب السيادية في الدولة ، متعبراً ذلك مخالفاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي.

