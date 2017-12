“اليورو”  يهبط أمام الدولار.. متأثرا بنتائج انتخابات كتالونيا

218TV| متابعة إخبارية

في انعكاس اقتصادي ومالي سريع لنتائج انتخاباتإقليم كتالونيا الإسباني، هبط اليورو أمام الدولار اليوم الجمعة بعد الفوز الساحق لانفصاليي الإقليم على حساب داعمي وحدة إسبانيا، ما أثار مخاوف بشأنِ احتمالات الانقسام في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقد هبط اليورو “0.4%” إلى “1.1817” دولار في التعاملات الآسيوية قبل أن يقلص خسائره قليلًا ليجري تداوله بانخفاض بلغ نحو “0.2%” بحلول الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش عند “1.1846”.

أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية، فارتفع أمام سلة تضم ست عملات كبرى منافسة “0.1%” إلى “93.400.”، وعلى أساس أسبوعي انخفض المؤشر “0.6%”، واستقرت العملة الأميركية أمام نظيرتها اليابانية عند “113.37” ين، لتتجه إلى الارتفاع بنسبة “0.6%” على أساس أسبوعي.

