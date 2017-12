وزير في “الوفاق”: العمالة المغربية “رقم مهم” في ليبيا

218TV| متابعة إخبارية

قال وزير العمل والتأهيل المفوض في حكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين، إن ليبيا تتطلع إلى عودة العمالة المغربية، التي تشكل رقماً مهماً في سوق العمل الليبي، لما تمتلكه من مقومات وخبرة في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمين في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد في العاصمة المغربية الرباط ، حيث التقى الأمين على هامش الدورة ، بالوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بن عتيق، لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تطويرها.

