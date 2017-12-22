عملة «بتكوين» تُسجّل هبوطاً حاداً هو الأسوأ منذ 2013

عين ليبيا

هبطت عملة بيتكوين دون 13 ألف دولار الجمعة، بعدما خسرت نحو ثلث قيمتها في خمسة أيام فقط، لتتجه العملة الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ عام 2013، بعد صعود قوي إلى مستوى ذروة اقترب من 20 ألف دولار الأحد.

وحققت العملة الرقمية الأكبر والأشهر زيادة بلغت 20 مثلا منذ بداية العام، حيث قفزت من أقل من ألف دولار إلى 16 ألفا و666 دولارا في بورصة بيتستامب بلوكسمبورغ الأحد، وتجاوزت 20 ألف دولار في بورصات أخرى.

وبعد الارتفاع، هبط بيتكوين بصفة يومية منذ ذلك الحين، وتسارعت وتيرة الخسارة الجمعة.

وانخفضت العملة إلى 12 ألفا و560 دولارا في بيتستامب، مسجلة هبوطا بنحو 20 بالمائة الجمعة.

وبحلول الساعة 0850 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العملة بانخفاض بلغ 15 بالمائة، عند 13 ألفا و320 دولارا لتتجه إلى تسجيل أسوأ أسبوع في أكثر من ثلاثة أشهر.

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