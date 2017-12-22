العامة للكهرباء: لم يُصرف لنا غير 20% من ميزانية 2017

أفاد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري للرائد، الجمعة، أن ما تم صرفه للشركة من الدولة لا يتجاوز 20% من مخصصاتها في الميزانية العامة للعام 2017.

وطالب المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي الجهات المسؤولة بتسيل بقية مخصصات الشركة حتى تتمكن من تأدية مهامها في مواجهة أزمات الكهرباء، بحسب مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء.

وأضاف التكوري أن فرق الصيانة تقوم بإصلاح محطات الكهرباء؛ نتيجة دخول الأعشاب البحرية في أجهزة التصفية بأغلب محطات إنتاج الكهرباء؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي، وزيادة في ساعات طرح الأحمال، بحسب قوله.

وأوضح مدير دائرة الإعلام أنهم لا يستطيعون حاليًا تقدير ساعات طرح الأحمال؛ لأن مهندسي، وفنيي الشركة ما يزالون يعملون على إصلاح الأعطال، وفق قوله.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء رفعت معدل ساعات طرح الأحمال لتصل في بعض المناطق إلى 7 ساعات في اليوم.

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