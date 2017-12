حلت ليبيا، متأخرة في القائمة الدولية من حيث ممارسة الأعمال التجارية، حيث جاءت في المرتبة 149 عالميا من بين 153 دولة، بالتصنيف الذي أصدرته مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في عالم المال والأعمال. يشار إلى أن مجلة فوربس الأمريكية، تعتمد في تصنيفها على عدد من المعايير المتنوعة، من ضمنها جودة البنى التحتية، وحجم السوق، والمخاطر السياسية، …

