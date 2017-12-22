«الليبية للاستثمارات» تفتتح فندق «لايكو» بانجول بعد استعادته

المتوسط

أعلنت الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية (لايكو)، افتتاح فندق “أتلاتنك لايكو” بالعاصمة الغامبية بانجول، بعد استادته من الحكومة الغامبية يعد وضع يدها عليه نتيجة الانقسام السابق في الإدارة ومحفظة ليبيا أفريقيا.

وبدأت الشركة في إجراء عمليات الصيانة والتأهيل وبتمويل محدود من الشركات التابعة لها، وحضر حفل مراسم افتتاح فندق “أتلاتنك لايكو”، وزير السياحة الغامبي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية عبد الحكيم الشويهدي.

يشار إلى أن الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) تملك العديد من الفنادق وغيرها من الاستثمارات في عدة دول إفريقية.

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