العامة للكهرباء: سبع ساعات معدل طرح الأحمال اليوم

قالت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، الجمعة، إن العجز المتوقع في توليد الطاقة يقدّر العجز 1450ميغاوات، نتيجة خروج بعض وحدات التوليد عن العمل.

وقالت الدائرة الإعلامية للشركة إن القدرة الإنتاجية المتاحة هي 4950 ميغاوات، متوقعة أن يكون الطلب على الطاقة بحوالي 6400 ميغاوات.

وقدّرت الدائرة معدل ساعات طرح الأحمال لليوم الجمعة سيكون 7 ساعات؛ نتيجة زيادة الطلب على الطاقة؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء قالت الحكومة لم تصرف لها من ميزانية العام 2017 غير 20% من مخصصاتها.

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