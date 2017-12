“فوربس” الأميركية: ليبيا “مُتدهورة” في مجالات اقتصادية كثيرة

218TV| متابعة إخبارية

احتلت ليبيا المرتبة 149 عالميا من بين 153 دولة في قائمة أفضل الدول في ممارسة الأعمال التجارية بحسب عدد من المعايير الاقتصادية المتنوعة بحسب مجلة “فوربس” الأميركية المتخصصة في عالم المال والأعمال.

وبحسب المجلة الأميركية، فإن ليبيا ، تفتقد لأبسط حقوق الملكية والابتكار ، وتعاني ضعف الضرائب والتكنولوجيا وارتفاع مستوى الفساد، إلى جانب تهالك البنى التحتية وتقلص حجم سوق العمل وتزايد معادلات البطالة ، جراء تقييد الحرية الاقتصادية والمالية والبيئة الاستثمارية.

appeared first on قناة 218.

