تربح: نتوقع أن السيولة النقدية إلى مصارف درنة يوم الثلاثاء القادم

البيضاء 22 ديسمبر 2017(وال)-قال السيد عميد بلدية درنة الدكتور أحميدة تربح اجتماعا عقد بشأن التنسيق مع غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة لأخذ الإذن لإيصال السيولة النقدية إلى المصارف التجارية في مدينة درنة وذلك وفق المخصصات المالية المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء.

وأشاد تربح بدور آمر مجموعة عمليات عمر المختار العميد كمال الجبالي الذي كان دائم الحرص على تقديم الخدمة الإنسانية وتأمين دخول الأدوية والمواد الغذائية وتقديم النصح والمشورة والتعاون.

وأضاف تربح أن أفراد من أمن المنشآت ستقوم بتأمين السيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء إلى حين وصولها إلى المصارف التجارية في درنة.

وقال من المتوقع أن يتم تسليم السيولة يوم الثلاثاء المقبل إلى مندوبي المصارف وتوزيع الرواتب لمستحقيها وفق القيم المحددة. (وال-البيضاء) ف خ

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