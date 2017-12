تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام “الليبي” بـ”السوق الموازية”

218TV| رصد إخباري

طغى اللون الأحمر اليوم الجمعة على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية ، إذ شهد الدولار الأميركي تراجعاً بنحو 110 دراهم مسجلاً 9.050 دنانير ، أما العملة الأوروبية اليورو فقد انخفضت 131 درهماً إلى 10.744 دنانير.

وبحسب رصد إعلامي فقد هبط الجنيه الإسترليني بفارق 147 درهماً عن جلسات التدوال التي جرت أمس الخميس ليسجل 12.129 دنانير.

وتأتي هذه الموجة من التراجعات بسبب إعلان مصرف ليبيا المركزي طرابلس عن استمراره فتح بيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر الليبية للعام المقبل 2018 بقيمة تصل إلى 500 دولار أميركي ، ما يعني أن أسعار العملات الأجنبية ستستمر بالتراجع خلال الأيام القادمة وفق نظرية العرض والطلب.

