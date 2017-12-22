محفظة ليبيا إفريقيا تعلن عن أحدث مشروعاتها الاستثمارية بتونس الإثنين المقبل

أعلنت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، الإثنين المقبل موعدًا لاجتماع مجلس إدارتها للإعلان عن افتتاح أحدث مشروعاتها في جمهورية تونس.

وقالت المحفظة إن الاجتماع من المقرر له أن يُعقد داخل فندق “لايكو تونس” (أبونواس سابقًا)، المقرر افتتاحه قريبًا كأحد المشاريع الليبية الجديدة داخل الأراضي التونسية، داعية وسائل الإعلام إلى الحضور وتغطية الحدث.

وأضافت المحفظة، أن الاجتماع المقرر سيشهد حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المحفظة، وأن جولة داخل الفندق ستجرى للحضور للتعرف أكثر على هذا الصرح الاستثماري، وفق قولها.

وكانت الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية (لايكو) التابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، قد أعلنت في اليومين الماضيين عن إعادة افتتاح فندقها “أتلاتنك لايكو” بالعاصمة الغامبية بانجول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر