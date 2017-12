“بيتكوين” تعاني أسبوعها الأسوأ منذ “2013”.. وتهبط دون “13” ألف

إنها العملة الرقمية الشهيرة “بيتكوين” التي لامست مؤخرا سقف العشرين ألف دولار أميركي، فاجأت الجميع اليوم الجمعة بهبوطها دون “13” ألف دولار، بعدما خسرت نحو ثلث قيمتها في خمسة أيام فقط لتتجه إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ عام “2013”، بعد صعود قوي إلى مستوى قياسي اقترب من “20” ألف دولار يوم الأحد.

ومنذ بداية العام الحالي حققت العملة الرقمية الأكبر والأشهر زيادة بلغت عشرين ضعفا، إذ قفزت من أقل من ألف دولار إلى 16 ألفا و666 دولارا في بورصة بيتستامب في لوكسمبورغ يوم الأحد، وتجاوزت العشرين ألف دولار في بورصات أخرى.

ومنذ ذلك الحين هبط “بيتكوين” بصفة شبه يومية، وتسارعت وتيرة الخسارة اليوم الجمعة، وفي بيتستامب انخفضت العملة إلى “12” ألفا و”560″ دولارا، مسجلة هبوطا بنحو “20%” اليوم، ولم تعرف قيمة هذه العملة الثبات بعد، فحتى أثناء كتابة هذه السطور تغيرت قيمتها أكثر من مرة، مراوِحةً بين “13” و”14″ ألف دولار، في أسوأ أسبوع تعيشه العملة الرقمية الشهيرة.

