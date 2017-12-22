الانفصاليون يفوزون في انتخابات كتالونيا.. والأسهم الإسبانية تتأثر

عين ليبيا

هبطت الأسهم الإسبانية، اليوم الجمعة، بعد أن فاز الانفصاليون في كتالونيا بأغلبية ضئيلة في انتخابات الإقليم، وهو ما يعمق أزمة سياسية أضرت بالاقتصاد وتسببت في نزوح للشركات من المنطقة، بحسب “رويترز”.

وذكرت “رويترز” أن المؤشر “إيبكس” القياسي في بورصة مدريد أغلق منخفضا 1.2 في المئة بعد أن ساند الناخبون الأحزاب الانفصالية. وقالت إن المؤشر أنهى الجلسة فوق مستويات أكثر انخفاضا كان هبط إليها في التعاملات الصباحية.

وقال كارستن هيسه، الخبير الاقتصادي لدى بيرنبرج، “المناخ يبقى صعبا لاقتصاد واستثمارات كتالونيا”.

وبينما أطلت المخاطر السياسية برأسها مجددا، جاءت أسهم البنوك في مقدمة الخاسرين في الأسواق الأوروبية. وأغلق مؤشر بنوك منطقة اليورو منخفضا واحدا في المئة، وفقا لـ”رويترز”.

وأنهى المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي الجلسة منخفضا 0.1 في المئة بينما هبط المؤشر “ستوكس 50” لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 0.5 في المئة.

وفي البورصات الرئيسية في أوروبا أغلق المؤشر “داكس” الألماني منخفضا 0.28 في المئة بينما تراجع المؤشر “كاك” الفرنسي 0.4 في المئة.

وفي بورصة لندن أغلق المؤشر “فايننشال تايمز” لأسهم الشركات البريطانية الكبرى منخفضا 0.15 في المئة بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة.

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