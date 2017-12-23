ارتفاع أسعار النفط قبل عطلة عيد الميلاد

المتوسط:

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات خفيفة، لتبقى قرب أعلى مستوياتها منذ 2015، مدعومة بتعهدات من السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، وروسيا، أكبر المنتجين خارج المنظمة، بأن أي خروج من اتفاق تخفيضات الإنتاج سيكون تدريجيا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 35 سنتا، لتبلغ عند التسوية 65.25 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يونيو 2015.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا، لتغلق عند 58.47 دولار للبرميل.

وأبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن أوبك وروسيا ستخرجان من تخفيضات الإنتاج بطريقة سلسة، ربما بتمديد التخفيضات في شكل ما لتفادي خلق أي فائض جديد.

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