اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم السبت 23/12/2017

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي السبت 23 ديسمبر 2017 مع بدء الاسبوع الجديد لمستوى متدني وذلك مع بدء تعاملات سوق اسعار العملات في ليبيا لهذا الاسبوع وسبق أن شهدت اسعار الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي خلال الاسبوع الماضي حالة من التذبذب في الاسعار مابين الصعود القياسي والهبوط الحاد, وبلغ سعر الدولار اليوم 9.04 دينار ليبي .

ووفقا لمتعاملين في سوق المشير لبيع العملات و الذهب في طرابلس فقد تراجع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق وبلغ سعره 10.708 دينار ليبي, وسبق أن خاضت العملة الاوروبية الموحدة خلال الشهر الماضي فترات صعود قوية وقياسية فاقت ال12 دينار.

كما انخفض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع ختام التعاملات اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 12.092 دينار ليبي وأستمر في الحفاظ على معدل 12 دينار, وسبق أن لامس الباوند الاسترليني حاجز ال13 دينار ليبي خلال الفترة الماضية.

وفيما يلي اسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي اليوم “المشير” “تحديث 4” :

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 9.035 دينار 8.955 دينار اليورو 10.70 دينار 10.62 دينار الجنية الاسترليني 12.086 دينار 12.006 دينار الليرة التركية 2.369 دينار 2,289 دينار الدينار التونسي 3.47 دينار – الجنية المصري 0.506 دينار 0.426 دينار الدولار الكندي 7.085 دينار 7.005 دينار الدينار الاردني 12.742 دينار 12.662 دينار حوالات دبي 8.93 دينار –

>> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار 8.10 دينار “مصرف الامان والتجاري الوطني”

بطاقات الفيزا 400 دولار 7.70 “باقي البنوك”

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 13.00 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 12.90 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ منتصف العام الماضي 2016 حالة من الهبوط والتذبذب بشكل كبير عقب انخفاضها بما نسبته 50 % أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتخطى سعر الدولار حاجز 7 دينارات نهاية شهر 11 من العام الماضي 2016، مقارنة بـ3.6 دينار نهاية مارس خلال العام نفسه.